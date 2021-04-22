محمد متغيب عن المنزل منذ أسبوعين وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

استغاث المواطن محمد شرع ، والمقيم في شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبري محافظة الغربية ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب نجله محمد.



وقال " محمد " في رسالته: " تغيب ابني محمد محمد شرع البالغة من العمر 11 عاما عن منزلها وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم يوم الأحد ٢٠٢١/٤/٤ الساعه 1 ظهرا ولم يعد حتى الآن".



وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه أبنكم.. بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل اليه ، و أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكوا.. ارجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليها ، رأفة بحال والدته المريضة التى كادت ان ينفطر قلبها على غيبه”.



وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الأتية:

01229818295

01280753470

01220114328

01091488171

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.