عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

محمد متغيب عن المنزل منذ أسبوعين وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

صدى البلد

استغاث المواطن محمد شرع ، والمقيم في شبرا بابل التابعة لمركز المحلة الكبري محافظة الغربية ، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب نجله محمد.

وقال " محمد " في رسالته: " تغيب ابني محمد محمد شرع البالغة من العمر 11 عاما عن منزلها وذلك فى ظروف غامضة، منذ يوم  يوم الأحد ٢٠٢١/٤/٤ الساعه 1 ظهرا  ولم يعد حتى الآن".

وأضاف: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه أبنكم.. بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل اليه ، و أتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكوا.. ارجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليها ، رأفة بحال والدته المريضة التى كادت ان ينفطر قلبها على غيبه”.

 
وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الأتية:
01229818295
01280753470
01220114328 
01091488171

أقراء ايضا
أب يستغيث: زينب متغيبة عن المنزل منذ 5 أيام ولا نعرف عنها شيئا
ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الغربية بين الناس القيادة السياسية موقع صدى البلد اهل الخير المحلة الكبرى ظروف غامضة الأرق محافظات الجمهورية متغيبة الوزارات المريض الخط الساخن 5731 غامض حل مشاكل المواطنين الحالات

ترشيحاتنا

الانسحاب خطأ تاريخي.. برشلونة: المشاركة فى دوري السوبر الأوروبي يخضع لتصويت الأعضاء

سؤال من رجل عبر فيس بوك حول المرأة الحامل يثير الجدل

أنا أقل من تامر حسني وحماقي| رامي صبري: دا سعر مشاركتي في الأفراح

تحسه داخل يسرق بنك .. رامز جلال يسخر من أحمد مالك

فيديوجراف| وزير التعليم يحسم جدل امتحانات أبريل

في العاشر من رمضان.. رئيس البرلمان العربي يوجه رسالة للسيسي والمصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يشتري شقق هنا.. تحذير عاجل من محافظة القاهرة للمواطنين

احذر.. الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش عقوبة الموظفين المقصرين فى قانون الخدمة المدنية

مصادر تكشف حقيقة فرض حظر جزئي في بعض المحافظات بسبب كورونا

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

قرار حاسم من الكاف بشأن مباريات ربع نهائى أبطال إفريقيا

تخوف الطلاب من كورونا|التعليم العالي تحسم استكمال العام الدراسي بالجامعات

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عادل مبروك يكتب: جزاء الصابرين (قصة قصيرة)

د. وليد جاب الله يكتب: ذهبت الوسية وبقيت أخلاقها

منى زيدو تكتب: رمضان مبارك ولكن؟؟

عمر عاقيل يكتب: ملامح البطولة

أحمد شيخو يكتب: التاريخ والثقافة في التحول الوطني الديمقراطي

د. صابر حارص يكتب: تصنيف جديد للشخصية المسلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوريا غنيم

جنرال الكرة والحرب

محمد أرسلان

الطغاة حينما يستثمرون بمسرحية الانقلابات

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: مكافحة الفساد

بهجت العبيدي

نبيل الحبشي وفرج فودة .. التكفيريون من منظور علم النفس

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

اﻟﻤﺰﻳﺪ