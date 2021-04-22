حريق هائل بمركز أبشواي بالفيوم يلتهم كميات كبيرة من النباتات العطرية والطبية

شب حريق هائل بمنزل به نباتات عطرية بمنطقة الصفراية بابو جنشو وتم السيطرة عليه بواسطة قوات الدفاع المدني والشرطة ومعدات الوحدة المحلية دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء مدير أمن الفيوم أخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواى بالحريق

انتقلت سيارات الحماية المدنية بمركز أبشواي، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة .

كما انتقل إلى مكان الحريق المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي ، الذى أمر بقيام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواى بإزالة آثار ومخلفات الحريق.

تبين من التحقيقات أن الحريق شب فى منزل بمنطقة الصفراية بأبو جنشو بمركز أبشواي، وبه كميات كبيرة من الأعشاب والنباتات العطرية والطبية ، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائى.

تم تحرير محضر بالحريق ، وأحيل الى نيابة أبشواي التى تولت التحقيق .

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