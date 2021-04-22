جوارديولا: مانشستر سيتي قريب جدًا من الفوز بالدوري الإنجليزي

قال الإسباني بيب جوارديولا، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه قريب جدًا من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.



وقال جوارديولا، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، إن فريقه قدم أداء جيدًا أمام أستون فيلا واستحق الفوز بالمباراة، وبات قريبا من تحقيق لقب الدوري هذا العام.



واستعاد فريق مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم على مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-1، في إطار الجولة 32 من المسابقة.



سجل ثنائية مانشستر سيتي، فيل فودين في الدقيقة 22، ورودريجو في الدقيقة 40، بينما سجل هدف أستون فيلا الحيد لاعبه جون ماكجين في الدقيقة الأولى من اللقاء.



وعزز مانشستر سيتي بهذا الانتصار، صدارته لجدول البريميرليج، بعدما رفع رصيده إلى 77 نقطة، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 نقطة في المركز الحادي عشر.

