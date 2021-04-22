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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد .. سيارة هجينة جديدة من سيلك فاو بقوة خارقة

صدى البلد

أعلنت مجموعة سيلك فاو الصينية للصناعة السيارات ، الكشف عن سيارتها الهجينة الخارقة هونجكي S9 ، والتى ستكون سيارة نادرة أيضاً، حيث يُتوقع أن يتم إنتاج 99 نسخة منها فقط حول العالم .

وأوضحت مجموعة سيلك فاو الصينية أن السيارة الجديدة ، السيارة هونجكي S9 مصممة بواسطة الأسطوري والتر دا سيلفا، والذي يعمل نائباً للرئيس ورئيس قسم التصميم بالمجموعة الصينية، والذي صمم في السابق سيارات مُذهلة مثل أودي R8ولامبورجيني إجويستا وفولكس فاجن شيروكو وغيرهم الكثير.

وأضافت المجموعة الصينية أن السيارة هونجكي ، تم الكشف عنها للمرة الاولى في معرض فرانكفورت للسيارات في عام 2019، ولكن خضعت لبعض التغييرات، حيث تم تبسيط التصميم العام واستبدال الطلاء الأزرق بطلاء أحمر، وهو أمر منطقي لأن هونجكي تعني "العلم الأحمر" .

وتستمد السيارة هونجكي S9 قوتها من محرك V8T يقترن بثلاثة مُحركات كهربائية تُولد إجمالاً قوة تبلغ 1,400 حصان ، و تتسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في 1.9 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 400 كلم/سا، وذلك بفضل مجموعة توليد القوة الهجينة .

من جانبه قال دا سيلفا: "لقد صممنا الأشكال والأسطح بمهارة حتى وصلنا إلى نقطة التوازن الأقصى بين الديناميكا الهوائية والنسب والجمال، ولم يتم ترك أي تفاصيل للصدفة لإكمال شكل جسد هونجكي S9 بلغة جمالية من الخطوط الأساسية والديناميكية، وتكشف النتيجة النهائية عن تصميم رياضي يتجاوز الزمان ويُحدد جوهر الجمال".

 

كما سيتم تسليم أولى نسخ السيارة هونجكي S9 للعملاء خلال عام 2022 ،  بسعر 1.45 مليون دولار .

ويجدر بالذكر أيضاً أن هونجكي هي واحدة من أفضل العلامات التُجارية في الصين، وهي موجودة منذ عام 1958، في حين تهدف شركة سيلك فاو لتصنيع سيارات رياضية عالية الأداء والقوة.

مجموعة سيلك فاو الصينية هونجكي S9 سيارة خارقة سيارة هجينة اخبار السيارات

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