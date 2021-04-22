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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انخفاض أسعار هيونداي توسان الجديدة كليا في مصر

صدى البلد

أعلن عدد من موزعى العلامة التجارية هيونداى مؤخرا أن أسعار طراز هيونداي توسان الجديدة كليًا ، قد تراجع مرة اخرى بقيمة 10 آلاف جنيه على جميع الفئات ، بعد انتهاء الاوفر برايس .

وتنتمى السيارات طراز هيونداي توسان موديل 2021 فى السوق المصري لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV ، وتم طرحها بخمس فئات مع اختلاف التجهيزات، وهم  Smart  Smart plus ، Modern ، Advaced ، premium .

وتستمد السيارة هيونداي توسان موديل 2021 ، قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، يولد قوة 180 “حصان”، وعزم أفصى للدوران 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أتوماتيكى ، و تتسارع السيارة من وضع الثبات حتي 100 كم/ ساعة، فى غضون 9 ثواني.

وتاتى السيارة هيونداى توسان مصابيح ضباب أمامية مع وجود إضاءة نهارية وارشادية led، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، جنوط رياضية 17 بوصة، وحامل سقف، وسبويلر خلفي بإضاءة مرتفعة للفرامل led، ومرايات جانبية قابلة للطي كهربائيًا مدعمة باشارات led، وشبكة أمامية بطلاء فضي، ومسند يد أمامي مع صندوق تخزين، وعجلة القيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومكييف هواء مع وجود مخارج خلفية، وفرش قماش للمقاعد، وغيرها”.

و دعمت سيارات هيونداي توسان الجديدة بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، ووبرنامج التوازن عند صعود المرتفعات والمنحدرات HAC – HDC، وفرامل يد كهرباء – تعليق تلقائي لفرامل اليد Auto Hold .

 

وتحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها مثبت ومحدد سرعة، خاصية وعضية القيادة، وحساس إضاءة أتوماتيك، وومفتح ذكي، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، وإمكانية طي المقاعد الخلفية.

وزودت بنظام ترفيهي مكون من (شاحن USB، ومخرج كهرباء 12 فولت، وزجاج خلفي داكن اللون، وشاشة وسائط 8 بوصة مدعمة لأنظمة التشغيل أندوريد أوتو وآبل كار بلاي، ومدخل USB، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، وبلوتوث، وعدد 6 مكبرات صوتية، ونظام التعرف على الصوت .

أما عن أسعار السيارة هيونداى توسان موديل 2021 ، فى السوق المصرى ، فتأتي كالتالي:

الفئة الأولى Smart بلغت سعر 440 ألف جنيه 

الفئة الثانية Smart plus  بلغت سعر470 ألف جنيه

الفئة الثالثة Modern بلغت سعر505 آلاف جنيه

الفئة الرابعة Advaced بلغت سعر555 ألف جنيه

الفئة الخامسة premium بلغت سعر595 ألف جنيه

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