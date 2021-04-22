مندوب ليبيا الأممي: نسعى لبحث نزع سلاح المرتزقة قبل مغادرتهم ليبيا

أعلن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الطاهر السني، أمس الأربعاء، وجود مساعي ليبية لعقد جلسة في مجلس الأمن بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية؛ لبحث آلية نزع سلاح المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل خروجهم من ليبيا.



وأكد السني، وفقا لبوابة الوسط الليبية الإخبارية، أن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا أمر حتمي، لكن من الضروري نزع سلاحهم بآلية تتفق عليها اللجنة العسكرية المشتركة، لأن خروجهم بأسلحتهم سيعيد تدوير الصراع في ليبيا وزعزعة أمن الجوار والمنطقة كما يحدث الآن.