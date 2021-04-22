مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-4-2021 والقنوات الناقلة
تقام اليوم الخميس الموافق 22-4-2021 العديد من المواجهات الهامة في مختلف ملاعب العالم.
وجاءت أهم مواعيد مباريات اليوم كالاتي
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد X هويسكا – 7 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
غرناطة X إيبار – 9 مساءً - beIN Sports HD 4
ريال سوسيداد X سيلتا فيجو – 9 مساءً - beIN Sports HD 2
برشلونة X خيتافي – 10 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليستر سيتي X وست بروميتش – 9 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما X أتالانتا - 6.30 مساءً - beIN Sports HD 3
نابولي X لاتسيو – 8.45 مساءً - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
الأهلي الليبي X إنييمبا النيجيري – 11 مساءً - beIN Sports HD 4