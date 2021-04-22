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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجيش الاسرائيلي يعلن فتح تحقيق في مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا

تحرك عاجل من الجيش الإسرائيلي بعد القصف السوري الأخير

نظام القبة الحديدة
نظام القبة الحديدة الإسرائيلي

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن فتح تحقيق في "مدى نجاح عملية اعتراض الصاروخ الذي أطلق من سوريا وسقط في منطقة النقب".

 

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان إنه "تم إطلاق صاروخ اعتراض باتجاه الصاروخ السوري الذي انزلق نحو الأراضي الإسرائيلية".

 

وأضاف أنه "حتى الساعة لم يتضح بعد إذا ما تمت عملية الاعتراض بنجاح، والتفاصيل قيد التحقيق".

 

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليلة الأربعاء إلى الخميس، عن سقوط صاروخ في منطقة النقب أطلق من سوريا، مشيرا إلى أنه ردا على ذلك شن هجوما على مواقع تابعة للقوات السورية.

 

من جانب آخر، أعلن الجيش السوري أن قواته للدفاع الجوي تصدت لهجوم إسرائيلي بالصواريخ في منطقة الضمير بريف دمشق.

 

وذكر مصدر عسكري في حديث لوسائل الإعلام الرسمية السورية أنه "في حوالي الساعة 01:38 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق".

 

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، كما أدى العدوان إلى جرح أربعة جنود ووقوع بعض الخسائر المادية".

 

 

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