شاهد.. هنا شيحة برفقة شقيقاتها مايا و رشا

نشرت الفنانة هنا شيحة، صورة جديدة على حسابها الرسمي إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.

وظهرت برفقة شقيقاتها رشا و مايا، وأثارت الصورة إعجاب متابعيها.

وتشارك هنا شيحة، في مسلسل “فارس بلا جواز” ويغرد المسلسل خارج السرب فى دراما رمضان 2021، حيث يعتمد بشكل أساسى على الكوميديا، وذلك فى ظل سيطرت الأعمال التى تعتمد على الأكشن، ويعد هذا العمل بمثابة عودة جديدة للمطرب مصطفى قمر الى الدراما بعد غياب استمر 11 عام تقريبا منذ أخر أعماله منتهى العشق الذى عرض فى عام 2010.

يذكر أن آخر مشاركات هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي،ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.