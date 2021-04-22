مصر تسجل 861 إصابة جديدة بكورونا.. و 46 حالة وفاة.. وتبادل قصف صاروخي بين إسرائيل وسوريا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أبرز اهتمامات صحف الكويت الصادرة اليوم

السيسي: العلاقات مع أمريكا تمثل أهمية بالغة في ظل أزمات المنطقة

الجيش السوداني: سنحمي كل شبر من حدودنا المحررة

المبعوث الأمريكي لليمن: دعم إيران للحوثيين كبير وفتاك

السلطات الأردنية توقف 18 شخصاً على ذمة "قضية الفتنة"

الطاقة الذرية: إيران نصبت مزيداً من أجهزة الطرد المركزي في نطنز وتخطط للمزيد

بايدن بعد 100 يوم بالرئاسة: حققنا إنجازا عظيما



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و46 وفاة، مقارنة مع 855 حالة إصابة و42 وفاة في اليوم السابق، مشيرةً إلى أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 218902 من ضمنهم 164803 حالة تم شفاؤها و12866 حالة وفاة.

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأكيده عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، والتي تمثل أهمية بالغة في ظل ما يشهده المحيط الإقليمي من أزمات تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يفرض المزيد من التعاون والتشاور المنتظم بين مصر والولايات المتحدة لدرء تلك الأخطار، خاصة في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الراي" عن الجيش السوداني قوله إنه يجدد التأكيد على تمسكه بكل شبر من الأراضي المحررة على الحدود الشرقية. مشيرًا إلى أن القوات الأمنية قادرة على حماية الأراضي المحررة على الحدود.

وذكرت "القبس" أن الجيش الإسرائيلي، أعلن، أن انفجارًا وقع في منطقة النقب قرب مفاعل ديمونا، وأنه كان ناجمًا عن صاروخ انطلق من الأراضي السورية، مشيرًا إلى أنه شن ردا على ذلك هجوما على عدد من بطاريات الصواريخ في سوريا من بينها البطارية التي أطلقت الصاروخ الذي سقط في جنوب إسرائيل.

ونقلت "الجريدة" عن المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، تيم ليندركينج قوله إن دعم إيران لميليشيا الحوثي في اليمن "كبير جدا وفتاك"، مستبعدا رغبة طهران في التوصل إلى حل للأزمة اليمنية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل حقيقي على أن النظام الإيراني يريد دعم التوصل إلى حل للصراع.

وذكرت "الأنباء" أن السلطات الأردنية أعلنت توقيف 18 متهماً بمحاولة زعزعة استقرار المملكة، في إطار التحقيق في قضية الفتنة، لافتة إلى أن تحقيقات مع المتهمين انتهت وستتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني..

دوليًا، قالت "الوطن" إن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أظهر أن إيران ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة إضافية في منشأة تخصيب اليورانيوم المقامة تحت الأرض في نطنز وتخطط لإضافة المزيد، لتزيد انتهاكاتها لقيود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

وأفادت "الراي" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، كشف أبرز الإنجازات التي حققتها إدارته خلال الـ 100 يوم الأولى من عملها، لافتا إلى أنه تم "تجاوز الهدف" الذي وضعته إدارته لتلك الفترة، بتوزيعها 200 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "إنه إنجاز عظيم.. كنا نعمل بسرعة، إذ كان يتطلب إنجاز مثل هذا الأمر نحو 7 أشهر لنصل إلى 200 مليون جرعة... بعض الخبراء قالوا إن جهود التلقيح أنقذت حياة عشرات الآلاف من الأمريكيين".

