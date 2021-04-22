مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 9 .. أحمد عز يعود للمخابرات

عرضا قناة dmc الفضائية، تاسع حلقات مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.



في بداية الحلقة نجحت مجموعة من القوات الخاصة في القبض على الإرهابي "أبو ياسر"، خلال وجوده فى الموصل بالعراق وإحضاره إلى مصر.



وعقب مشاهدة "أحمد عز" حديث "هند صبري" في إحدى القنوات، يستعيد ذكريات انفصالهما، وموقف لواء المخابرات "هشام سليم"، الذي أكد له أن عمله فى الجهاز، مرهون بالبعد عنها.

ويستعيد "أحمد عز" تفاصيل اللقاء الأخير مع "هند"، عندما اخبرها بقرار الانفصال عنها، وقال "ربنا اللي بيجمع القلوب مش إحنا، إحنا مشكلتنا إن إحنا بنحب شغلنا أكتر منا، بنتنازل عن حاجات كتير قوى علشانه".



ومن جهته يقوم "هشام سليم" بالترتيب لعقد لقاء بين "هند"، وجدها "عبد الرحمن أبو زهرة"، بعد ما كشفت له غضب الجد منها.



وفي نهاية الحلقة قام اللواء"رفعت"، بإخبار "سيف العربي" قرار عودته إلى العمل في المخابرات المصرية.



مسلسل "هجمة مرتدة" مأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية، و من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندى موسى ، ومايان السيد، وخالد أنور.