جزار يقتل طفلا طالب بأجره اليومي بمنيا القمح في الشرقية

جزار يقتل طفل طالب بأجره اليومي

اعتدى جزار وثلاث مساعدين له بالضرب حتى الوفاة على طفل يعمل لديه في مجزر لحوم بمركز منيا القمح، محافظة الشرقية.

وتلقى قسم شرطة منيا القمح بلاغا يفيد وفاة طفل يبلغ من العمر ١٤ عاما متأثرا بجراحه داخل مستشفى منيا القمح بمحافظة الشرقية.

أفادت التحقيقات الأولية عن الواقعة بأن الطفل يعمل في مجزر لحوم آلي ومجزر آخر للفراخ، وقد نشب خلاف بين الطفل وصاحب مجزر اللحوم بسبب تأخر الأجر اليومي للطفل الذي يعول أسرته، لكن رب العمل لم يكترث.

وبعد إلحاح من الطفل على أجره قام صاحب المجزر وثلاث مساعدين له بالتعدي على الطفل بالضرب حتى انقطعت أنفاسه، فنقله أحدهم إلى المستشفى العام لمحاولة إسعافه، لكن الطفل فارق الحياة داخل المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة برقم ١٤٨٠٩ وأخطرت النيابة التي أمرت بدفن الجثة بعد التشريح.