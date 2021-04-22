بري وبحري وسكة حديد.. تفاصيل مشاريع النقل بين مصر وليبيا

عقد الوفد المصري أثناء زيارته لليبيا مؤخرًا جلسة مباحثات موسعة مع الوفد الليبى، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، واتفق الجانبان على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة للجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا، والتى لم تنعقد منذ ٢٠٠٩.

وفى مجال النقل، أكد وزير النقل المصري على أن الوزارة والحكومة المصرية ستضمن استلام الأعمال المنفذة من الشركات المصرية، وتسليمها للأشقاء فى ليبيا بأعلى مستوى من الجودة، وفق المعايير والمواصفات القياسية العالمية.

وفيما يلي نستعرض أبرز المشروعات المشتركة التي سيتعاون فيها مصر وليبيا بمجال النقل.

أولاً مشروع الربط السككي

من بين المشروعات المشتركة مع ليبيا، مشروع الربط السككي، حيث تستهدف وزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، إنشاء خط «مرسى مطروح – سيوه»، ومد خط «مطروح – السلوم »إلى مدينة بني غازي بليبيا.

وكشف مصدر بوزارة النقل لصدى البلد ، عن إنشاء خط سكة حديد «مرسي مطروح – ميناء جرجوب»، ومد خط (مطروح – السلوم) إلى مدينة بني غازي بلبيا، من أجل إحداث تكامل بين مصر وليبيا في السكك الحديدية، وتحقيقًا للتبادل التجاري.

كما يتم تطوير / إنشاء خط مطروح - جرجوب – السلوم وامتداده من السلوم إلي بني غازي مستقبلاً بإجمالى طول 875 كم منها 315 كم ( داخل الأراضى المصرية ) بتكلفة 15,7 مليار جنيه .

ثانياً الربط البري

تهتم وزارة النقل بمشروعات الربط البرى مع دول المجاورة لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية حركة التبادل التجارى مع الدول المجاورة وتمكين وصول الصادرات المصرية إلى السوق العربية والإفريقية وذلك من خلال المشروعات الآتية :

إستكمال الطريق البرى القاهرة / كيب تاون المار بعدد 9 دول أفريقية، بطول 10288 كم ، منها 1155 داخل مصر.

إنشاء الطريق الساحلى من السلوم حتى بنى غازى بطول 585 كم وتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه داخل الأراضى المصرية.

إنشاء طريق مصر / تشاد مروراً بليبيا بطول 1102 كم وتكلفة تقديرية 22 مليار جنيه.

ثالثًا :الموانئ البحرية والجافة.

تخطط وزارة النقل الى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية من خلال الربط بين مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار، وعلى رأسهم ليبيا.

تستعد وزارة النقل المصرية لتسيير خطوط ملاحية مع الموانئ الليبية، وفق خطة يتم الإعداد لها بين البلدين.

تم إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة الموانئ البرية وعددها 7 موانئ لتسهيل حركة النقل والربط مع دول الجوار ومن بينهم ليبيا.

أكد مصدر بوزارة النقل لصدى البلد، أنه تم إعداد مخطط شامل لإنشاء عدد 13 ميناء جاف ومركز لوجستي علي مستوي الجمهورية بينهم مركز السلوم بهدف تيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية مع دول الجوار، ودعم الاقتصاد القومي المصري ومنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحقيق التكامل بين وسائل النقل .