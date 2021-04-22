مؤامرات القنوات المعادية تظهر بالحلقة التاسعة لمسلسل هجمة مرتدة

مسلسلات رمضان 2021

عرضت قناة dmc الفضائية، تاسع حلقات مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.

ملخص أحداث الحلقة التاسعة لمسلسل هجمة مرتدة

بدأت أحداث الحلقة التاسعة لمسلسل هجمة مرتدة، بذهاب قوات تابعة للمخابرات المصرية، إلى العراق لاعتقال احد رموز القاعدة شديدي الخطورة، وبالفعل يتم القبض عليه دون اي خسائر رغم ارتداءه حراما ناسفا، ويتم ترحيله إلى مصر.

وتذهب دينا ابو زيد (هند صبري) إلى الضابط رفعت (هشام سليم) وتشتكي له، الصورة السيئة التي اخذها جدها عبدالله (عبدالرحمن ابو زهرة) عنها، وشكه في انها تقوم بالتطبيع مع اسرائيل.

يذهب سيف العربي (احمد عز) إلى الضابط رفعت، ويخبره بالرغبة في الزواج من دينا ابو زيد، فلا يمانعه، ولكن يخبره ان زواجهما سيترتب عليه توقف عملهما مع المخابرات العامة المصرية، بسبب حساسية المهمات التي يتكلفون بها.

تحل دينا ضيفة على احد القنوات التي تسعى لإشعال الراي العام، في الوقت الذي يقوم فيه احد معدي القناة بالتواصل مع احد قيادات الإخوان (محمود البزاوي) الذي يترأس احد القنوات التي تخدم افكارهم في مصر، ويقوم بضم هذا الشاب للقناة.

ويتواصل هذا القائد من الإخوان مع احد شباب الجماعة الذي تم زرعه وسط الحركات الشبابية وايهامهم بانه انفصل عن الجماعة، ويخبره بالنشاطات السياسية التي يسعون لها خلال عام ٢٠٠٨.

يقوم الضابط رفعت، بالتوصل إلى خطط نقل المجاهدين التكفيريين إلى سيناء عبر الانفاق، بعد استجواب عنصر تنظيم القاعدة المقبوض عليه، كما يقوم الضابط بالتواصل مع جد دينا ابو زيد، ويخبره بانها تعمل مع المخابرات المصرية، كما يقوم الضابط بالكشف عن العناصر التي قامت بمراقبة سيف، ويخبر سيف بالعودة لممارسة عمله في المخابرات بمهمة اخرى قريبا، وتختتم احداث الحلقة.

مواعيد عرض مسلسل هجمة مرتدة

تعرض قناة dmc الفضائية، حلقات مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، والإعادة في تمام الساعة الثانية ظهراً.

ويعرض مسلسل «هجمة مرتدة» على قناة dmc دراما في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، والإعادة في تمام الخامسة والنصف فجرًا، والثانية عشر ظهرا، والرابعة والنصف عصرًا.

وتعرض قناة أبو ظبي الفضائية مسلسل «هجمة مرتدة» في تمام الساعة الرابعة فجرا، والإعادة في تمام الثانية عشرة ظهرا، والعاشرة مساء، بالإضافة إلى عرضه عبر قناة art حكايات 1، في تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة في تمام الخامسة فجرًا، والواحدة ظهرًا، كما تعرضه قناة art حكايات 2، في تمام الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة في الثامنة صباحا، والرابعة عصرا.

أبطال مسلسل هجمة مرتدة

ويشارك فى بطولة مسلسل "هجمة مرتدة" أحمد عز ، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، نضال الشافعي، إنجي المقدم، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم، محمود البزاوي، محمد جمعة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.

ملخص أحداث مسلسل هجمة مرتدة

المسلسل مأخوذ من ملفات عصرية للمخابرات المصرية، ويجسد خلاله «عز» شخصية شاب تحاول إحدى الدول الأجنبية تجنيده، وتنجح المخابرات المصرية في الوصول له وتجنيده لينفذ مجموعة من العمليات ضد هذه الدولة.