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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من بشرى بعد حلقة اغتيال الشهيد محمد مبروك في الاختيار٢

صدى البلد

نشرت الفنانة بشرى صورة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من مسلسل الاختيار ٢.


 

وظهرت برفقة الفنان إياد نصار الذى يجسد دور الشهيد محمد مبروك و تقوم بشرى بدور زوجته و كتبت معلقة:" رحم الله شهداء الوطن وتحية لاسر الشهداء ".


 


 

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحاً والساعة 3.30 عصراً، ويعرض علىقناة ON دراما الساعة 10.15 مساء ويعاد الساعة 4 صباحاً والساعة 11.30 صباحاً والساعة 4.45 مساء.


 

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمدمكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمدعلاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانينالشباب.

 

شهداء الاختيار 2 بشري الاختيار أسماء أبو اليزيد شهداء الوطن الشهيد محمد مبروك

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