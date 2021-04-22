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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. مشكلة خطيرة تواجه مستخدمي واتساب على أندرويد و آيفون.. أندرويد 12 سيحذف تطبيقات هاتفك تلقائيا

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، ونستعرض أبرزها على النحو التالي:

 

آبل تطلق تحديث iOS 14.5 الأسبوع المقبل.. تعرف على أبرز ميزاته
 

كشفت شركة شركة آبل Apple، من خلال حدث Spring Loaded لعام 2021، عن موعد إطلاق أحدث إصدار من نظام التشغيل التابع لها  iOS 14.5، والذي تعمل على تطويره خلال الفترة السابقة.

 

حدثه فورا.. مشكلة خطيرة تواجه مستخدمي واتساب على أندرويد و آيفون
 

حذرت وكالة الأمن السيبراني الهندية CERT-In، جميع مستخدمي واتساب WhatsApp، من جميع نقاط الضعف التي قد يواجهونها، والتي سيكون لها تأثير سلبي كبير على خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية.

 

بإمكانات قوية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف جالكسي نوت 10 بلس
 

يعد هاتف نوت 10 بلس، أحد أقوى هواتف سامسونج الرائدة، وقد حظى هاتف نوت 10 بلس، منذ إطلاقه رسميا في عام 2019، بشعبية كبيرة بين مستخدمي فئة الفلاجشيب،  ويرجع ذلك إلى الأداء المتميز الذي يقدمه معالج كوالكوم Snapdragon 855.

 

أندرويد 12 سيحذف تطبيقات هاتفك تلقائيا.. اعرف السبب
 

تقترب شركة جوجل Google، من إطلاق الإصدار النهائي من نظامها التشغيلي الأشهر للهواتف الذكية أندرويد، حيث من المقرر أن تعلن عملاقة التقنية عن أندرويد 12 في شهر مايو المقبل، من خلال مطوري Google IO، والذي ستكشف من خلاله ميزات النظام القادم، ولعل من أبرزها إزالة التطبيقات الغير مستخدمة.

 

آبل تكشف عن الجيل الجديد من Apple TV 4K وأداة تتبع المواقع AirTag
 

أعلنت شركة شركة آبل Apple، عن مجموعة جديدة من أجهزتها الذكية من خلال حدث Spring Loaded لعام 2021، من بينها الجيل الجديد من Apple TV 4K، وأداة تتبع المواقع AirTag.

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