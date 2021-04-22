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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب سموحة: تدربنا على الهدف وكنا نستطيع الفوز على الأهلي بنتيجة أكبر.. وهذا هو بديل حسام حسن

صدى البلد

 

أكد هاني العجيزي، مدرب سموحة،  أنهم تدربوا على الهدف في الأهلي قبل المباراة بأسبوع.

وقال العجيزي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنا نستطيع الفوز على الأهلي بنتيجة كبيرة إذا ما استغل اللاعبين الفرص التهديفية".

وأكمل: "الفوز على الأهلي يزيد من طموح سموحة في مسابقة الدوري، نملك أقوى هجوم مناصفة معهم".  

وأتم: "مباراة الأهلي هي الأخيرة لحسام حسن والترهوني، حسام حسن هو من طلب المشاركة أمام الأهلي وعرفة السيد قادر على تعويضه".

حسام حسن هاني حتحوت سموحة الأهلى

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