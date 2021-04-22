مدرب سموحة: تدربنا على الهدف وكنا نستطيع الفوز على الأهلي بنتيجة أكبر.. وهذا هو بديل حسام حسن

أكد هاني العجيزي، مدرب سموحة، أنهم تدربوا على الهدف في الأهلي قبل المباراة بأسبوع.

وقال العجيزي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنا نستطيع الفوز على الأهلي بنتيجة كبيرة إذا ما استغل اللاعبين الفرص التهديفية".

وأكمل: "الفوز على الأهلي يزيد من طموح سموحة في مسابقة الدوري، نملك أقوى هجوم مناصفة معهم".

وأتم: "مباراة الأهلي هي الأخيرة لحسام حسن والترهوني، حسام حسن هو من طلب المشاركة أمام الأهلي وعرفة السيد قادر على تعويضه".