حدث ليلا.. الصحة: 861 إصابة جديدة بـ كورونا.. وارد وجود سلالات متحورة من الفيروس فى مصر.. استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

نشر موقع صدى البلد، عدد من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

الصحة: 861 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا.. و46 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 435 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 164803 حالات حتى اليوم.

أصابت أسرًا كاملة بالفيروس|الصحة: وارد وجود سلالات متحورة من كورونا في مصر

كشفت نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، عن الوضع الحالي في جمهورية مصر من حيث زيادة إصابات فيروس كورونا، موضحة: هناك ارتفاع من حيث عدد الحالات داخل بعض المحافظات ولكن يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية خاصة في هذا الموسم.

استفزاز جديد من إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة

أعلن سيلشي بيكيلي وزير الري الإثيوبي، اليوم الأربعاء، أن المخارج السفلية لـ سد النهضة بدأت العمل بطاقة إجمالية تبلغ 1860 مترا مكعبا في الثانية.

بيان عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن صاروخ منطقة مفاعل ديمونة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيانا، اليوم الخميس؛ بشأن دوي الانفجار في منطقة ديمونة، التي تضم المفاعل النووي الشهير بالاسم ذاته.

بيان عاجل من الجيش السوري بشأن استهداف إسرائيل

أصدرت وزارة الدفاع السورية، منذ قليل، بيانًا عاجلاً قالت فيه إن إسرائيل نفذتهجومًا صاروخيًا من اتجاه الجولان مستهدفة بعض النقاط في محيط دمشق، مشيرةً إلى أن الدفاع الجوي السوري أسقط معظم الصواريخ.

أصالة: أنغام لا ترد على اتصالاتي .. والأخيرة: نوايا الاعتذار الحقيقية مش للعرض والشو

حلت المطربة “أصالة” ضيفة على برنامج "سوالف رمضانية" الذي يذاع عبر إذاعة "روتانا".

أحمد كريمة يرد على من يحرمون فوائد البنوك

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يشتغل أجيرًا مثلما يعتقد البعض عند السيدة خديجة رضي الله عنها، ولكنه عمل بمالها بمفهوم المضاربة الذي تعمل به البنوك وصندوق البريد.

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

علقت الخطوط السعودية عبر منصتها في موقع "تويتر" على أحد المواطنين الذي يتساءل عن إحدى الدول الممنوع السفر إليها القدوم منها، وهل سيتم رفع تعليق السفر إلى جميع الدول بما فيها المحظورة.

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يحب الحديث عن الكرة فى رمضان، موضحًا أنه لم يتحدث عن مباراة الأهلى والزمالك التى فاز بها الأهلى بنتيجة 2-1 .



