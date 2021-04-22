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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي كساب تشوق متابعيها لمسلسل فارس بلا جواز

صدى البلد

نشرت الفنانة مى كساب صورة تجمعها بالفنان مصطفى قمر عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام".

 

وكتبت معلقة: "استنوني أنا و#حماده_بركات اخويا وعشره عمري في مسلسل #فارس_بلا_جواز مع الفنان الكبير بأخلاقه وذوقه وإحترامهللناس أستاذنا #مصطفي_قمر مع مجموعه من الموهوبين اللي مش طبيعين بجد كنت مش قادره أمسك نفسي من الضحك من جمالهم#طارق_الإبياري و محمد طعيمة وساره هريدي ومصطفي حمزه والأستاذ طارق عبد العزيز “. 

 

وتابعت قائلة: "وشكرا للمنتجين عصام كفافي ورانيا الجيد ومحمد فوده وشكرا للمؤلف الكبير عشره عمري الأستاذ فداء الشندويلي والمخرجالموهوب معتز حسام وطبعا طبعا فرقه جوزي اللي هيكونو مفاجأه الحلقات باذن الله هتتبسطو #رمضان_".

مسلسل “فارس بلا جواز” تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى من خلال حلقات منفصلة متصلة حول شاب يدعى فارس يتعرض لبعض الظروف الخارجة عن إرادته، والتى تجبره للبحث عن عروسة، لكنه لا يتمكن من إتمام الزواج فى كل تجربة يخوضها مع بطلات العمل، حيثأن العمل يشهد كثيرا من المطاردات الغرامية والتى طالما برع فيها مصطفى قمر خلال الأعمال التى قدمها وخاصة الأعمال الرومانسية. 

 

مسلسل فارس بلا جواز مصطفى قمر فارس بلا جواز دراما رمضان2021 رمضان2021

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