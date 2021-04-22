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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة البرازيلية: تسجيل 79719 إصابة و3472 وفاة جديدة بكورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 79،719 إصابة و3،472 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، وهو ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع البيانات السابقة.


وأفادت الوزارة في إحصائية يومية، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 79،719، مقابل 69،381، ليصل العدد الإجمالي إلى 14،122،795.


وذكرت الوزارة أنها رصدت 3،472 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 3،321 وفاة في وقت سابق، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 381،475 شخصا، بينما وصلت نسبة الفتك إلى مستوى 2.7%.


وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.


ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.


وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

وزارة الصحة البرازيلية بكورونا

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