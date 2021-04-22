أخبار الفن .. اشتعال الأزمة بين أصالة وأنغام .. وتصاعد الأحداث في تاسع حلقات مسلسل النمر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الفنية لعدد من أبرز النجوم، جاء أبرزها على النحو التالي:

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 9 .. أحمد عز يعود للمخابرات



عرضا قناة dmc الفضائية، تاسع حلقات مسلسل هجمة مرتدة، لـ أحمد عز، وهند صبري، وشهدت تصاعدًا في الأحداث منذ بدايتها.



في بداية الحلقة نجحت مجموعة من القوات الخاصة في القبض على الإرهابي "أبو ياسر"، خلال وجوده فى الموصل بالعراق وإحضاره إلى مصر.



وعقب مشاهدة "أحمد عز" حديث "هند صبري" في إحدى القنوات، يستعيد ذكريات انفصالهما، وموقف لواء المخابرات "هشام سليم"، الذي أكد له أن عمله فى الجهاز، مرهون بالبعد عنها.

ويستعيد "أحمد عز" تفاصيل اللقاء الأخير مع "هند"، عندما اخبرها بقرار الانفصال عنها، وقال "ربنا اللي بيجمع القلوب مش إحنا، إحنا مشكلتنا إن إحنا بنحب شغلنا أكتر منا، بنتنازل عن حاجات كتير قوى علشانه".

جمال سليمان وسهر الصايغ وسميحة أيوب يشيدون بالمخرج رؤوف عبد العزيز

نشر المخرج رؤوف عبد العزيز، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يظهر من خلاله كواليس تصوير مسلسل "الطاووس"، والذى يشارك به فى الماراثون الرمضانى الحالى، والذى سيطر عليه حالة الود والتفاهم بالإضافة لروح المداعبة والفكاهة.



وتضمن المقطع كلمة من أبطال المسلسل عن تعاونهم بهذا العمل الذى يحمل قضية مجتمعية هامة، فأوضح الفنان جمال سليمان أن الطاووس، يعنى التعبير عز الإحساس المتضخم بالذكورة والمباهاة بها، والنظر للمرأة بنظرة دونية دون الاهتمام بكيانها أو حصانتها، موضحا أن المخرج رؤوف عبد العزيز كان يحرص على أن تكون الصورة لها معنى.

مسلسل النمر الحلقة 9.. شمس الحلق تنجح في خداع النمر

انطلقت تاسع حلقات مسلسل “النمر” للفنان محمد إمام، وشهدت أحداث الحلقة، عددا من الأحداث نستعرضها من خلال السطور التالية.

كشفت الحلقة التاسعة، عن فشل خطة النمر في سرقة أموال الألماس غير الشرعي من “شمس الحلق” حيث قامت بخداعه عن طريق وضع أموال مزيفة مكان الأموال الأصلية، ليهاجم النمر مخزنها ويسرق الأموال لكنه يكتشف أنها أموال مزيفة.



يذهب النمر لمكان مخبئه مع “سكلانس” صديقه ويعطيه حقه من العملية ولكنه يكتشف أن جميع النقود مزورة، فيفهم أن شمس قد ضحكت عليه، فيفهم الخطة ويرسل لها رسالة صوتية محتواها “ملعوبة يا شمس”، وقامت شمس بإرسال النقود الصحيحة لشقتها بعدما وضعت النقود المزورة في المخزن.

أصالة: أنغام لا ترد على اتصالاتي .. والأخيرة: نوايا الاعتذار الحقيقية مش للعرض والشو

حلت المطربة “أصالة” ضيفة على برنامج "سوالف رمضانية" الذي يذاع عبر إذاعة "روتانا".

وتحدثت عن أزمتها مع الفنانة أنغام قائلة: "هذا نداء لنغومة، ردي على مسجاتي أو دقيلي لو سمحتي.. أنا عصبت.. إذا مارديتي راح أجيلك البيت".

كما أضافت: "قاعدة أدقلها من الصبح ما بترد، دقتلها 4-5 مرات وبعتلها رسائل ما بترد وفي آخر رسالة قلتلها لو ما بتردي عليا هاجي على بيتك نتفاهم هذا نداء لنغومة ردي عليا".

حرب أهلية الحلقة 9 | يوسف يستولي على مستشفى مريم ونادين تكتشف حملها

شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل حرب أهلية للنجمة "يسرا " عددا من الأحداث نستعرض أبرزها فى السطور التالية ..

ذهاب يوسف وفريدة رفقة قوة أمنية لإجبار مريم على ترك المستشفى الخاص بها بالقوة، وذلك بعدما استغل يوسف التوكيل العام الذي كانت مريم قامت بإمضائه له، ليبيع المستشفى الخاص بها لنفسه، ويستولى عليها.

وتغادر مريم المستشفى الخاص بها، حيث أكد العاملون بالمستشفى أنهم سيغادرون المستشفى برفقتها تضامنا معها.