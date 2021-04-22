تحرير 39 محضر إشغال في حملة بشبرا الخيمة

أعلن الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قيام الأجهزة التنفيذية بالاستمرار فى تكثيف حملات رفع الاشغالات والمخالفات والتعديات غير المرخصة بشارع السادات ومنطقه بطن الجبل وذلك للتعدى على الطريق العام ومخالفة قوانين الإشغال.

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وأشار رئيس الحي الى أنه تم تحرير39 محضر للمخالفين و رفع الاشغالات الموجوده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، يأتى ذلك بناءا على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية للتصدى لجميع انواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين.

من ناحية اخرى شنت أجهزة حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة للحفاظ على المظهر الحضاري.

وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة أن الحملة تأتى فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالاستمرار فى الإشراف على أعمال رفع التراكمات وتكثيف العمل لرفع المخلفات والقمامة بشوارع الحى.

وأشار رئيس المدينة إنه تم رفع 480 طن من المخلفات وذلك باستخدام معدات وسيارات الحى من شارع بهتيم اسكو ومنطقه المعهد الديني بمسطرد.

من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن بمحافظة القليوبية حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمبانى المخالفة.

وقال العميد خالد كشك، رئيس مركز ومدينة الخانكة، إنه تم تنفيذ قرار إزالة صادر لحالة تعدٍ على أرض أملاك دولة بعرب العليقات صادر لها قرار إزالة بجوار خزان المياه، كما تمت إزالة فورية لمخزنين على مساحة 350 مترا تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين دون حدوث أي خسائر في الأرواح والمعدات.

وفى قليوب أكد مجدي نجاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، أنه تم تنفيذ حملة الإزالة لتعدٍ بالبناء المخالف بقرية بلقس، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم أيضا تنفيذ حملة لإزالة حالة تعدٍ بقرية السد بطنان

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية حملة لصيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدينة وقرى الوحدات المحلية لراحة وخدمة المواطنين.

وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة تأتى فى إطار تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حيث تم صيانة وإصلاح الأعمدة الكهربائية بقرى الوحدة المحلية بقرية البقاشين لرفع كفاءة الإنارة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه توجد تعليمات مشددة لجميع الأجهزة المحلية ورؤساء الوحدات المحلية بالمركز والمدينة بضرورة الاهتمام والمتابعة المستمرة لجميع الخدمات وحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والإمكانيات المتاحة لشعورهم بالراحة والرضا التام فى شتى المجالات.