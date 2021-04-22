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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تأهل الأهلي والزمالك.. مواجهات نارية في نصف نهائي دوري سوبر السلة

صدى البلد

حسم فريقي الأهلي والزمالك التأهل بشكل رسمي، لنصف نهائي دوري سوبر كرة السلة، بعد اقصاء سبورتينج والمصرية للاتصالات على الترتيب في مواجهات ربع نهائي البطولة التي تعرف باسم "البلاي اوف".

صعود الأهلي 

وصعد الأهلي  لدور النصف النهائي عقب تخطيه عقبة نظيره سبورتنج السكندري والذي يقوده فنيًا وائل بدر بنتيجة 84 – 77، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة “البلاي أوف” لدور الثمانية من البطولة المحلية.

وكان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بالتعادل بنتيجة 73 – 73، قبل أن يلجأ الفريقين للوقت الإضافي والذي جاء في صالح الأهلي.

أقيم اللقاء مساء الأربعاء على صالة نادي سبورتنج بمدينة الإسكندرية.

وكان سبورتنج قد فاز في المباراة الأولى قبل أن يعدل الأهلي من أوضاعه ويفوز بالثلاثة لقاءات المتتالية.

ومن المقرر، أن يلتقي “الشياطين الحمر” في نصف النهائي مع نظيره الاتحاد السكندري والذي صعد على حساب نظيره طلائع الجيش.

صعود الزمالك

وصعد الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني الإسباني اوجوستي بوش، لنصف نهائي دوري السوبر للموسم الحالي 2020 – 2021.

وتأهل “الفارس الأبيض” لقبل النهائي عقب تخطيه عقبة نظيره المصرية للإتصالات بنتيجة 83 – 58، في إطار الجولة الرابعة من مرحلة “البلاي أوف” لدور الثمانية من البطولة المحلية.

وأقيم اللقاء مساء أمس الأربعاء على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.

وكان الزمالك قد فاز في المباراتين الأولى والثانية قبل أن يفوز فريق المصرية للإتصالات بالمواجهة الثالثة ليلجأ الفريقين للمواجهة الرابعة التي حسمت لصالح الأبيض منذ قليل.

ومن المقرر، أن يلتقي أبناء ميت عقبة في نصف النهائي مع نظيره الجزيرة والذي صعد على حساب نظيره سموحة السكندري.

صعود الاتحاد السكندري 

وحسم الاتحاد السكندري بقيادة أحمد مرعي المدير الفني تذكرة التأهل لنصف النهائي، بعد أن حقق الفوز على طلائع الجيش في ثلاثة مباريات متتالية.

فاز الاتحاد في المباراة الأولى بنتيجة (97-63)، ثم في المباراة الثانية بنتيجة (88-51)، كما حقق الفوز في المباراة الثالثة بنتيجة (83-67).

صعود الجزيرة


أما الجزيرة فتأهل هو الآخر إلى نصف النهائي، بعد الفوز على سموحة السكندري في ثلاثة مباريات متتالية.

حيث فاز الجزيرة في المباراة الأولى بنتيجة (88-69)، ثم الفوز في المباراة الثانية بنتيجة (87-86)، وجاءت نتيجة المباراة الثالثة لصالح الجزيرة أيضا بنتيجة (89-85).
 

الأهلى الزمالك سبورتينج دوري سوبر كرة السلة الاتحاد السكندري الجزيرة

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