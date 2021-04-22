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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة ١٢ شخص في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 12 شخص بكدمات وكسور فى حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات الملابس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" أمام شبكة الكهرباء، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بلبيس والعاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية،إخطارا يفيد انقلاب أتوبيس يقل عمال شركة ملابس بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان" أمام شبكة الكهرباء وإصابة 12 شخصا.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام الأتوبيس بعمود مما أسفر عن انقلابها وتم نقل المصابين إلى مستشفيات بلبيس والعاشر وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

 

وعلي جانب اخر فقد اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إنه في إطار خطة الدولة الوقائية، وخطة وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،تم تفقد عدد من وحدات طب الأسرة تخصيص مراكز جديدة بها لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، وهي وحدات طب الأسرة بهرية رزنة، وبردين، طحلة بردين، التابعين للإدارة الصحية بالزقازيق، قام خلالها بالمرور علي الأماكن المختلفة بالوحدات، والتأكد من جاهزيتها لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا كوفيد ١٩، وذلك تيسيرا علي المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن بمحافظة الشرقية، من مشقة السفر، والمستحقين للحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وقاموا بالتسجيل علي موقع التسجيل الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة والسكان.

 

وقام وكيل الوزارة بتفقد الأماكن المناسبة، ومعاينة خطوط السير لأماكن الجرعة الأولي، وأماكن الجرعة الثانية، وناقش مع مسئولي الوحدات آليات العمل، والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

 

وأوضح وكيل الوزارة أنه جاري تجهيز ١٠ مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بالإضافة إلي تجهيز ١٤ مركز طبي حتي الآن بالمحافظة، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، تيسيرا عليهم أيضا من مشقة السفر، ليصل الإجمالي ٢٤ مركز.

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