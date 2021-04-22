ماجد نجم: حلوان أول جامعة بادرت بإنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البينية

قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إن جامعة حلوان تعتبر من أولى الجامعات التي بادرت باعتماد كلية الدراسات العليا والبحوث البينية، مشيراً إلى أنها تقتصر فقط على مرحلة الدراسات العليا، مشيرا إلى أن البحوث البينية تعني أنها تضم أكثر من تخصص، وبين أكثر من كلية.

وأضاف رئيس جامعة حلوان في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح " المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم النظر أيضاً في كيفية وجود دراسات بينية بين أكثر من تخصص خلال مرحلة ما قبل التعليم الجامعي، من أجل تأهيلهم للمرحلة الجامعية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه تم عمل برامج تعليمية داخل هذه الكلية، مشيراً إلى أنه تمت دراسة احتياجات سوق العمل والشركات والمستشفيات، والجمهور المستفيد قبل وضع هذه البرامج.

ولفت رئيس جامعة حلوان إلى أنه تمت مشاركة سوق العمل في صياغة المقررات الخاصة بهذه البرامج، مشيراً إلى أن القائمين على التدريس لن يكونوا جميعهم من أعضاء التدريس في جامعة حلوان، ولكن سيكون هناك نسبة من المتميزين في سوق العمل ليأتوا ويُدرسوا معاً.

ونوه إلى أن هناك 3 برامج تم إصدار قرارات تجارية بها، من قِبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشيراً إلى أن كل برنامج له شروط للقبول.