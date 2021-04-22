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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%169 نموًا بصادرات الرخام المصري لكوريا الجنوبية لتبلغ 4.861 مليون دولار 2021

صادرات مصر من الرخام
صادرات مصر من الرخام والجرانيت

أكد تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء أنه نمت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى كوريا الجنوبية بنسبة 169% لتبلغ 4.861 مليون دولار من خلال تصدير 49.318 ألف طن في مقابل 1.786 مليون دولار لتحتل المركز الثالث ضمن أكبر الدول المستوردة للرخام من مصر، ولتركيا بنسبة 983% لتبلغ 1.944 مليون دولار مقابل 179 ألف دولار.

وأوضح  التقرير الذى حصلت “صدى البلد” على نسخة منه انه احتلت الصين المركز الرابع ضمن أكبر الأسواق المستوردة للرخام والجرانيت المصري في ظل هبوط قيمة الصادرات لها بنسبة 24% لتبلغ 3.883 مليون دولار من خلال تصدير 64.753 ألف طن في مقابل 5.079 مليون دولار

وزادت قيمة صادرات الرخام والجرانيت المصري إلى الجزائر خلال يناير وفبراير 2021 بنسبة 59% لتبلغ 3.204 مليون دولار من خلال تصدير 20.395 ألف طن، في مقابل 1.953 مليون دولار، وللإمارات بنسبة 5% لتبلغ 1.56 مليون دولار في مقابل 1.488 مليون دولار.

ونمت صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى لبنان بنسبة 313% لتسجل 1.851 مليون دولار مقابل 448 ألف دولار، ولبريطانيا بنسبة 41% لتبلغ 1.599 مليون دولار في مقابل 1.136 مليون دولار.

وهبطت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى المغرب بنسبة 27% لتبلغ 1.349 مليون دولار في مقابل 1.839 مليون دولار.

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