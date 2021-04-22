استمرار حملة مكافحة القوارض وناقلات الأمراض بالعريش

واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، محافظة شمال سيناء، عملها فى مكافحة القوارض والحشرات وناقلات الأمراض على مستوى مدينة العريش، اليوم.

وذلك تحت رعاية الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة وإدارة المتوطنة فى مديرية الصحة بالمحافظة.

وأعلن المهندس صبحي الفرماوي، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، أنه تم مكافحة القوارض والحشرات في عدد من المناطق والأحياء والمصالح الحكومية بالعريش.

تطهير قصر ثقافة العريش:

حيث تم تطهير قصر ثقافة العريش تطهير احترازي ضد فيرس كورونا ، وتغطية منطقة ساحل البحر من غرناطة حتى المساعيد ، كما تم تغطية البرك المياه الراكدة الموجودة في المنطقة خلف الإذاعة بحي المساعيد ومنطقة الإداري ، باستخدام المبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب ويرقات البعوض والبعوض البالغ .

وقد ضم فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، المهندس صبحى الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، وأعضاء الفريق مهندس صبحى الفرماوي رئيس الوحدة ومهندس محمود فايز والمهندسة الهام عايش والفنيين و كمال السيد ومحمد شحاته وعامل محمد إسماعيل والسائقين أحمد على ونافذ عبده مسلم.