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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الطاووس الحلقة 10 .. جمال سليمان ينصب فخاً لأحد المغتصبين

الطاووس
الطاووس

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “الطاووس” عددا من الأحداث المتعلقة بقضية اغتصاب أمنية التي تجسدها الفنانة سهر الصايغ.

 

أمر وكيل النيابة بحبس المغتصبين 4 أيام على ذمة التحقيق، ومن ثم تم الإفراج عنهم بكفالة مالية، بينما قام كمال رستو المحامي بالتحدث إلى بدرية وطلب منها أن تتعرف على واحد من المغتصبين، “اليوتيوبر" وبالفعل ذهبت معه إلى المنزل ووضعت له مخدر وقامت بربطه وهنا ذهب المحامي له لمواجهته.

 

يذكر أن شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الطاووس إبراز دور القضاة الذين يسعون إلي إظهار العدل وإعلاء كلمة الحق مهما كانت النتائج،  متمثلة في شخصية المستشار حسام شرف الدين، الشخصية التي يقدمها الفنان جمال عبد الناصر.

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حيث أظهرت الحلقة مدى الشرف والنزاهة، والأيدي البيضاء التي يتحلى بها القضاة، خاصة في ظل حرصه على الذهاب للنيابة والأداء بشهادة التي من الممكن أن تسبب له بعض الحرج، لكونهم أصدقاء ابنه المتوفي كريم "محمد عادل" ولكنه أصر على قول الحق، بل وقام بتشجيع صديقة "أمينة" لكي تدلي بالحق في شهادتها ولا تخاف من أحد.

 

يشار إلي أن مسلسل "الطاووس"، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، مها نصار، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

 

مسلسل الطاووس أزمات مسلسل الطاووس الفنان جمال سليمان جمال سليمان الحلقة العاشرة

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