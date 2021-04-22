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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة : تعيين 547 شاباً منهم 3 من ذوى الهمم بقنا

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين  547  شاباً من  مختلف المؤهلات ، منهم 3 من ذوى الهمم والعزيمة ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 2919 شاباً ، فضلا عن استخراج 706 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 79 ألف جنيه ، لـ 36 عاملاً ، وصرف 71 ألفاً و 893  جنيهاً للرعاية الصحية لـ 506 عمال ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 150 ألفاً و 893 جنيها لـ 542 عمالا من المسجلين بالمديرية .

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مارس الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 585 منشأة، وأسفر عن تحرير 46 محضراً  عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 11 شكوى عمالية،  تم تسوية  شكوتين منها ودياً ، وتحويل 7 شكاوي منها للقضاء ، وتبقت  شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة  .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 137 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

 

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القوى العاملة وزير القوى العاملة القطاع الخاص محافظة قنا ذوى الهمم السلامة والصحة المهنية

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