القوى العاملة : تعيين 547 شاباً منهم 3 من ذوى الهمم بقنا

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا بتعيين 547 شاباً من مختلف المؤهلات ، منهم 3 من ذوى الهمم والعزيمة ، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 2919 شاباً ، فضلا عن استخراج 706 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً بإجمالى 79 ألف جنيه ، لـ 36 عاملاً ، وصرف 71 ألفاً و 893 جنيهاً للرعاية الصحية لـ 506 عمال ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لـ 150 ألفاً و 893 جنيها لـ 542 عمالا من المسجلين بالمديرية .

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مارس الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 585 منشأة، وأسفر عن تحرير 46 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 11 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وتحويل 7 شكاوي منها للقضاء ، وتبقت شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 137 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.