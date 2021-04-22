كوب من ماء جوز الهند يمنحك فوائد غير متوقعة

هناك فوائد عديدة لتناول كوب من ماء جوز الهند يوميا، فهو مصدر غني للبوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم وحمض الفوليك.

إليك فوائد تناول كوب من ماء جوز الهند وفقا لموقع “بولد سكاى” الهندى.

مدر للبول

استهلاك الكثير من ماء جوز الهند يساعد على علاج عسر الهضم.

ويحتوي ماء جوز الهند على كميات عالية من البوتاسيوم الذي يعمل كمدر طبيعي للبول، ويساعد على طرد الماء، وهذا يعني أن الكلى يجب أن تعمل بجدية أكبر للتخلص من الماء الزائد.

قد يعمل كملين

ماء جوز الهند هو ملين طبيعي، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي تجنب استهلاك الكثير من ماء جوز الهند.

قد يخفض ضغط الدم

ماء جوز الهند قد يخفض ضغط الدم، وقد يؤدي شرب ماء جوز الهند الزائد إلى خفض ضغط الدم بشكل ملحوظ، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم الحد من تناول ماء جوز الهند.

عيوب ماء جوز الهند..

قد يؤثر على مستويات الصوديوم

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي كوب واحد من ماء جوز الهند الطازج على 252 مجم من الصوديوم.

قد لا تكون هذه مشكلة بالنسبة لمعظم الناس، ولكن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب يجب أن يتجنبوا أو يحدوا من تناول ماء جوز الهند.

غير مناسب لمرض السكري

يشرب ماء جوز الهند كبديل للعصائر الأخرى، ويحتوي كوب من ماء جوز الهند على 6.26 جرام سكر، لذلك يجب تجنب استهلاك ماء جوز الهند من قبل مرضى السكري.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من نسبة السكر في الدم عدم شربه يوميًا، فعلى الرغم من أن ماء جوز الهند لا يحتوي على الكثير من السكر مثل معظم المشروبات الرياضية وعصائر الفاكهة، إلا أنه يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.