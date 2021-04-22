عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان قصير.. شاهد | أحدث ظهور لـ مريام فارس عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة مريام فارس، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مريام فارس بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها مرتدية فستان قصيرلامع كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

 

يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

 

وكانت مريام فارس أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.

إطلالات ميريام فارس صور ميريام فارس الفنانة اللبنانية ميريام فارس

ترشيحاتنا

تحولت لسوق عالمي.. الصحة العالمية تحذر من مخاطر الاستهلاك العشوائي لفيتامينات المناعة

جمعت نصف مليار جنيه.. تعرف على مصير مستريحة المنوفية بعد القبض عليها

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الخميس 22 أبريل 2021

قيد الدراسة.. ليفربول يرد على مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

ماجد نجم: حلوان أول جامعة بادرت بإنشاء كلية الدراسات العليا والبحوث البينية

امتحان طلاب الثانوية العامة النهائي إلكتروني أم ورقي؟ خبيرة تربوية تحسم الجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم ينفي إلغاء امتحانات أبريل لطلاب المدارس .. و يؤكد عقدها الأسبوع القادم

الجريدة الرسمية تنشر ٧ قرارات جمهورية.. تعرف عليها

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عامل فيها عنتر.. أحمد موسى يفتح النار على الشناوي.. فيديو

الأب ونجله في جنازة واحدة.. يودعا الحياة في نفس اللحظة بالإسماعيلية

السعودية: حظر الدخول والسفر إلى هذه الدول

إصابة ١٢ شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان

خد بالك ده بيصورنا.. أطفال يفكون قضبان السكة الحديد فى سوهاج.. صور وفيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المشكلة السكانية وأريكة الدعم

حسام الفقي يكتب: الاختيار «3».. دور الإعلام الجندي المجهول

حب موسى يتغلب على كراهية محمد رمضان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (3)

عمر عاقيل يكتب: أزمة الفار

د.وائل محمد رضا يكتب: معاً للقضاء علي 2112

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ذعار الرشيدى

لماذا عبدالعزيز سعود البابطين سفيرنا إلى العالم؟!

مروة لطفي

توليفة درامية غير أخلاقية!

محمد أرسلان

في زمن المصالح.. قول الحقيقة جريمة لا تغتفر

محمد نوار

ختم القرآن!

أحمد فرغلى رضوان

«القاهرة كابول».. ماضي وحاضر الإرهاب!

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: معضله الأمن

د. ماريان جرجس

«الاختيار».. كمان وكمان

محمود دياب

المهم صحة الأجيال الحالية والقادمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ