بفستان قصير.. شاهد | أحدث ظهور لـ مريام فارس عبر انستجرام

شاركت الفنانة مريام فارس، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت مريام فارس بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها مرتدية فستان قصيرلامع كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

يذكر أن آخر، أعمال مريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا.

وكانت مريام فارس أحيت حفلا غنائيا ضمن فعاليات "شتاء الرياض" المقام في المملكة العربية السعودية، وتألقت بأغنية حبيبي سعودي، التي طرحتها من خلال فيديو كليب فى الفترة الأخيرة وحازت على مشاهدات كثيرة.