بوتن: سنرد بقوة على أية استفزازات ضد بلدنا.. فيديو

عرضت فضائية "سكاى نيوز عربية" تقريرا بعنوان، بوتن محذرا:" سنرد بقوة على أية استفزازات ضد بلدنا".



ووفقا للتقرير، لم تكن كلمة الرئيس الروسي بوتن مفاجأة بحسب خبراء، سواء من ناحية تركيزها الكبير جدا على مسارات سياسة الداخل ااقتصادى والإجتماعى والصحى، أو فى أحدث التطورات الموجودة بروسيا.



وأوضح التقرير، ان تلك الكلمة أتت فى خضم التوتر غير المسبوق مع الغرب، حيث قال إن بلاده تريد أن تكون لها علاقات جيدة مع الجميع بمن فيهم المختلفين معها.



وفى مقابل ذلك، فإن إستفزاز موسكو مصيره الندم، حيث أكد على أنه سيتم الرد بقوة على أية استفزازات ضد بلاده، وفى نفس الوقت فإن لديهم ما يكفى من الصبر والمسئولية بما يتم القيام به والحرص السليم قبل إتخاذ أى قرار.

