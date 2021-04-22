ماذا يحتاج مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي رسميا؟

كتيبة جورديولا تقترب من حسم البريميرليج

حقق فريق مانشستر سيتي خطوة إضافية من حسم البريميرليج، بعد سلسلة الانتصارات التي حققتها كتيبة بيب جورديولا خلال الفترة الماضية.

وحقق فريق مانشستر سيتي أمس، الخميس، فوزاً مثيراً على حساب نظيره أستون فيلا، بنتيجة 2-1 في الجولة الـ32 من البريميرليج، على أرضية ملعب "فيلا بارك".

ويتبقى لفريق مانشستر سيتي 5 مباريات في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وفي حالة حصده لـ 8 نقاط من المباريات الـ 5 سيتوج رسمياً باللقب.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 11 نقطة مؤقتاً عن مانشستر يونايتد، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 44 في المركز الحادي عشر.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات الأربعاء كالآتي:

1- مانشستر سيتي 77 نقطة

2- مانشستر يونايتد 66 نقطة

3- ليستر سيتي 56 نقطة

4- تشيلسي 55 نقطة

5- وست هام يونايتد 55 نقطة

6- توتنهام 53 نقطة

7- ليفربول 53 نقطة

8- إيفرتون 47 نقطة

9- أرسنال 46 نقطة

10- ليدز يونايتد 46 نقطة

11- أستون فيلا 44 نقطة

12- ولفرهامبتون 41 نقطة

13- كريستال بالاس 37 نقطة

14- ساوثهامبتون 36 نقطة

15- نيوكاسل يونايتد 35 نقطة

16- برايتون ألبيون 34 نقطة

17- بيرنلي 33 نقطة

18- فولهام 27 نقطة

19- وست برومتش ألبيون 24 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة