علاء عابد: رئيس الكونجرس اليهودي العالمي بعث برسائل للعالم بأهمية دور مصر التاريخي

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب أهمية القضايا التى تمت خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لرونالد لاودر رئيس الكونجرس اليهودى العالمى وذلك بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.



واعتبر "عابد" فى بيان له أصدره اليوم تصريحات "لاودر" التى أشاد فيها بمتانة العلاقات التى تجمع بين مصر والولايات المتحدة وتقديره لدور مصر المحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والقارة الأفريقية اضافة الى إشارته لجهود مصر فى التصدى لخطر الإرهاب ومساعيها الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التى تمر بها المنطقة، وذلك بالتوازى مع إنجازاتها على صعيد الإصلاح الاقتصادى ودفع عملية التنمية الشاملة وهو الأمر الذى يرسخ دور مصر التاريخى على مختلف الأصعدة في المنطقة بأنها دليل قاطع على المتابعة الدقيقة من رونالد لاودر لكل ما يدور من قضايا داخل مصر والمنطقة وأفريقيا.

وقال النائب علاء عابد إن هذه القضايا المهمة من " لاودر " تبعث برسائل واضحة للعالم كله بالدور التاريخى والمحورى والمهم الذى تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والعربية والافريقية والدولية مؤكداً أن رئيس الكونجرس اليهودى العالمى كان واضحاً للغاية عندما اثنى على التجربة المصرية المتفردة فى مكافحة الإرهاب والتوصل لحلول لأزمات المنطقة وفى نفس الوقت تحقق انجازات على الصعيد الاقتصادى ودفع عملية التنمية الشاملة