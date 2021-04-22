برلماني يطالب الوزراء والمحافظين بالغلق الفورى للمنشآت المخالفة لإجراءات فيروس كورنا

طالب النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب من جميع الوزراء والمحافظين التنفيذ الفوري لتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمتابعة الوزارات والجهات المعنية تطبيق القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا، وضرورة تفعيل الغرامات الفورية على المخالفين، بمنتهى الشدة والحسم.



كما طالب بتكثيف الحملات على المنشآت المختلفة، كالمولات والمطاعم والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع تطبيق الغرامات على المخالفين، وفى حالة تكرار المخالفة يتم غلق المنشأة على الفور.



وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إنه مع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا فإن الأمر يتطلب الإسراع فى التطبيق الحقيقى لجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لفيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات والمنع الفورى لجميع التجمعات مطالباً من جميع المؤسسات التنفيذية بالدولة التطبيق الكامل لجميع الإجراءات الاحترازية بداخلها على العاملين بها وعلى جمهور المترددين عليها.

وحذر النائب أحمد فؤاد أباظة من تهاون استهتار فى هذا الملف لأن عواقبه ستكون وخيمة وكارثية مؤكداً ان الوقاية اهم امن لقاح كورونا.