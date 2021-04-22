إيران تتوعد بمحو إسرائيل من الخريطة بعد 25 عاما

توعدت إيران، اليوم الخميس، إسرائيل بالزوال بعد 25 عاما، مؤكدة أنها لن تتوقف عن مواجهة إسرائيل في كل مكان.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد محمد رضا فلاح‌ زاده في كلمة بعزاء نائب قائد الفيلق السابق: "الكيان الصهيوني لن يكون موجودا بعد 25 عاما والأمة الإسلامية لن تتوقف عن مواجهته بشتى الطرق"​​​.

وأضاف القائد العسكري الإيراني: "على الكيان الصهيوني إدراك أن المقاومة متمركزة قرب قواعده حول العالم وتدفعه للانهيار بأقرب وقت".

وقال القائد في الحرس الثوري الإيراني أن بلاده لديها أذرع عسكرية في مختلف أنحاء العالم.