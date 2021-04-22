مكافآت فى المقاصة بعد التأهل إلى الأدوار النهائية من كأس مصر

تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة، وعدا من قبل الإدارة بصرف مكافآت للفريق خلال الفترة المقبلة بعد النتائج الجيدة التى يحقهها الفريق خلال الفترة الماضية والتى كان أخرها التأهل إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر .

وجا تأهل المقاصة إلى الدور المقبل من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على حساب سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أول أمس باستاد القاهرة فى إطار لقاءات دور الـ 16.

وتلقى محمد عظيمة المدير الفني للفريق إشادات واسعة من قبل مسئولى النادى نتيجة المستوى الفنى الجيد الذى ظهر عليه الفريق تحت قيادته منذ توليه المسئولية الفنية خلفا لإيهاب جلال الذى رحل لتدريب الإسماعيلى .

ويري مسئولو المقاصة أن الفريق يقدم كرة ممتعة تحت قيادة مدربه محمد عظيمة والذى نجح فى قيادة الفريق للتأهل إلى دور الثمانية من مسابقة كأس مصر بجانب تقديم عرضيين قويين أمام سموحة وبيراميدز فى الدوري الممتاز .

وعلى الجانب الأخر ، يخضع هشام محمد نجم وسط الفريق إلى برنامج تأهيلى خاص لإعداده للمرحلة المقبلة بعد الإصابة العضلية الى تعرض لها خلال مشاركته مع المقاصة أمام سيراميكا وخروجه من الملعب مصابا.