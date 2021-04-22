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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط رجال وسيدة نصبا على مواطنين فى 10 ملايين جنية

المتهمين
المتهمين

 نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "فرع الإدارة بشمال الصعيد" من 5 أشخاص ضد كلاً من (أحد الأشخاص - سيدة)، لقيامهما بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها  فى مجال تجارة المنظفات ومعدات النقل الثقيل وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة ، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه.


فقد أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقهما بتلقى مبالغ مالية من الشاكين، بلغت (عشرة ملايين جنيه) وذلك بزعم إستثمارها وتوظيفها  فى المجال المشار إليه ، مُقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم ، وعقب ذلك إمتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين ، بالمُخالفة لأحكام القانون المٌشار إليه.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، مواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه. 


تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

قضايا النصب اخبار الحوادث

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