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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كنافة بشكل جديد

طريقة جديدة لعمل الكنافة بالتمر واللوز والشوكولاتة

كنافة بالتمر واللوز
كنافة بالتمر واللوز

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل كنافة باللوز بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق الكنافة باللوز.

مقادير كنافة التمر واللوز
 

نصف كيلو كنافة
400 جرام تمر لوز محمر
2 معلقة كبيرة زبدة قشطة 
صوص كراميل
كوب سمن مذاب

طريقة تحضير كنافة التمر واللوز

 

* تخلط الكنافة مع السمنة ويشكل منها طبقة فى البايركس

* توضع فى الفرن لتتحمر

* يضاف على الوجه خليط القشطة

* يشوح التمر فى الزبدة والسكر حسب الرغبة

* يضاف خليط التمر واللوز وصوص الكراميل وتقدم الكنافة
 

طريقة عمل الكنافة بالشكولاتة 
من الحلويات القديمة الشهية واللذيذة، ويحرص المصريون على تقديم الكنافة طوال شهر رمضان بطرق مختلفة، كما يمكنك إضافة الحشوات الغنية واللذيذة عند تقديم الكنافة.

 

مقادير كنافة بالشوكولاتة

400 جرام سكر

250 جرام ماء

1 معلقة صغيرة ليمون

2 معلقة صغيرة ماء زهر

2 معلقة صغيرة ماء ورد

قشرة الكنافة

400 جرام كنافة

100 جرام سمن مذاب

100 جرام شربات

 

التوبينج
300 جرام شوكولاتة قابل للدهن

للتزيين

فستق مطحون 
 

طريقة تحضير كنافة بالشوكولاتة

* يرفع السكر وماء على النارحتى الغليان ثم يضاف ماء ورد وماء زهروعصير ليمون

* • تذوب الزبدة ثم تخلط بالكنافة فى الفود بروسوسرحتى يختلطوا جيدا

* • ثم تفرد فى صينية وتدخل الفرن حتى تصبح لونها ذهبى

* • ثم تفرد الكنافة فى صينية مبطنه بسمنة

* • ثم تدخل الفرن مرة اخرى حتى تصبح اللون ذهبى

* • ثم تسقى بالشربات ثم توضع الشوكولاتة القابلة للدهن فى كيس حلوانى وتزين الكنافة بها مع الفستق

* وتقدم بالهنا

كنافة بالتمر واللوز لعشاق الكنافة طريقة عمل الكنافة كنافة الكنافة بالتمر

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