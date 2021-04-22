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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عناصر إجرامية وهاربين من تنفيذ أحكام في حملة أمنية بالإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة استهدفت دائرة قسم أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية .

أسفرت جهودها عن ضبط سلاح ناري طبنجة بحوزة عاطل له معلومات جنائية، وضبط 18 قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 23 متهم ، وضبط قطعة سلاح أبيض ، وضبط محكوم عليه بالسجن المؤبد .
 

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سحب 6813 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

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حتى 3 مايو.. تعرف على أماكن وشروط القبول في معهد معاوني الأمن

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. 

حملة امنية عناصر اجرامية هاربين من تنفيذ احكام تنفيذ احكام البحث الجنائي

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