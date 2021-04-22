سقوط عناصر إجرامية وهاربين من تنفيذ أحكام في حملة أمنية بالإسكندرية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة استهدفت دائرة قسم أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية .

أسفرت جهودها عن ضبط سلاح ناري طبنجة بحوزة عاطل له معلومات جنائية، وضبط 18 قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة والأقراص المخدرة المتنوعة)، بحوزة 23 متهم ، وضبط قطعة سلاح أبيض ، وضبط محكوم عليه بالسجن المؤبد .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.