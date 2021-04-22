كشف ملابسات واقعة سرقة مواطن بالإكراه بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من أحد الأشخاص "مقيم بدائرة المركز" أنه عقب انتهاء عمله والتوجه لمسكنه ولدى دخوله جراج المسكن فوجئ بسيارة ملاكى يستقلها (3 مجهولين) ترجل منها إثنان منهم "ملثمان أحدهما يحمل سلاح نارى "طبنجة" والآخر يحمل سلاح أبيض" وقاما بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بجروح متفرقة بالجسم واستولوا منه على حقيبة جلدية خاصة به بداخلها (مبلغ مالى- بعض المصوغات الذهبية " 4 خواتم " - هاتفه المحمول) ولاذوا بالهرب.



أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية ، أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") .



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم (السلاح المستخدم " طبنجة وعدد من الطلقات من ذات العيار " - السيارة المستخدمة "مُستأجرة" – سلاح أبيض) والمسروقات (مبلغ مالى - 4 خواتم – الهاتف المحمول) و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عقب قيام أحدهم برصد تحركات المجنى عليه او ابلاغهم بها وأضافوا بقيامهم بإنفاق جزء من المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

