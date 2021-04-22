جمعت نصف مليار جنيه.. تعرف على مصير مستريحة المنوفية بعد القبض عليها

واقعة نصب جديدة بطلتها سيدة تسمى أم عبده استطاعت التقرب من العديد من القيادات التنفيذية والشعبية في محافظة المنوفية، والظهور في المناسبات والاحتفالات الرسمية، لتضفي على نفسها طابعا من الأهمية وتقنع المواطنين بعلاقاتها المتشعبة.

أوهمت أم عبده الأهالي بمشروعات ضخمة في مجال تربية المواشي والدواجن، وتشغيل أموالهم فيها مقابل أرباح كبيرة، وكانت السيدة تحترف الإقناع وتعرف كيف تحصل على الأموال من المواطنين.

وبالفعل كسبت أم عبده ثقة الأهالي وبدأت تنهال عليها طلبات المواطنين ووسعت نشاطها في جمع الأموال حتى جمعت مبلغ نصف مليار جنيه “500 مليون جنيه مصري”.

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ولكن لم تهنأ أم عبده بهذا الكسب الحرام، فقد قررت النيابة العامة بقنا، حبس "هالة. ز"،وشهرتها أم عبده، مستريحة المنوفية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بعد اتهامها بالنصب على المواطنين بمركز الباجور، محافظة المنوفية، والاستيلاء منهم على قرابة 500 مليون جنيه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظر المتهمة:

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانة الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.