منتخب التانجو الأرجنتيني وش السعد على شوقى غريب

أوقعت القرعة منتخب مصر الأوليمبي مع نظيره منتخب الارجنتين فى نهائيات اولمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام الجاري.

وشهدت المواجهات السابقة للمنتخبات التي واجهها شوقى غريب لدى توليه القيادة الفنية لمختلف المنتخبات الوطنية أمام الأرجنتين أحداث سارة وبات مواجهة الأخير وش السعد على غريب ورفاقه.

وقاد شوقي غريب منتخب الشباب عام ٢٠٠١ حيث أوقعت القرعة مصر والأرجنتين في مجموعة واحدة،وحقق اولمبياد الفراعنة الميدالية البرونزية.

وفى العام الجاري يقود المدير الفني شوقي غريب ايضا منتخب مصر الأوليمبي فى نهائيات اولمبياد طوكيو التى جاء منتخبي مصر والأرجنتين في مجموعة واحدة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعا بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي فور الانتهاء من مراسم إجراء قرعة أولمبياد طوكيو.



واستعرض المشاركون في الاجتماع برنامج إعداد المنتخب الأولمبي واحتياجات الفريق لضمان تحقيق أهدافه في الدورة الأولمبية.

حضر الاجتماع أيضا ممثلون عن الإدارات المعنية بالاتحاد فى مقره بالجزيرة.

وأسفرت قرعة مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة التي تضم كل من إسبانيا، والأرجنتين وأستراليا.

وأجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم، صباح اليوم، قرعة مسابقة كرة القدم، بمقر الاتحاد، بمدينة زيوريخ السويسرية عبر تقنية (فيديو كونفرانس).



وجاء الممثل الثاني للكرة العربية، المنتخب السعودي، في مجموعة صعبة، تضم كل من البرازيل (حاملة اللقب)، وألمانيا وكوت ديفوار.



وجاءت نتيجة قرعة البطولة، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: اليابان - جنوب إفريقيا - المكسيك - فرنسا

المجموعة الثانية: نيوزيلندا - كوريا الجنوبية - هندوراس - رومانيا

المجموعة الثالثة: مصر - إسبانيا - الأرجنتين - أستراليا

المجموعة الرابعة: البرازيل - ألمانيا - كوت ديفوار - السعودية