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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أكثر من 15 خدمة يقدمها بنك التعمير والإسكان عبر الإنترنت البنكى.. خدمات

صدى البلد

يعتبر بنك التعمير والإسكان من البنوك التى خطت خطوات سريعة خلال الأشهر القليلة الماضية فى ملف التحول الرقمى والشمول المالى.

 

ويقدم البنك خدمات الإنترنت البنكى للمساعدة على كثير من الخدمات ومنها:

 

الاطلاع على أرصدة حساباتك

تحويل الأموال

سداد قسط القرض

سداد قسط قرض الإسكان

التقدم بطلب الحصول علي بطاقة ائتمان

التقدم بطلب الحصول علي بطاقة خصم مباشر

التقدم بطلب الحصول علي قرض

التقدم بطلب إعادة تمويل القرض

التقدم بطلب الحصول علي تسهيل ائتماني

التقدم بطلب دفتر شيكات

إخطارات متعددة

 

وسيكون بمقدور البنك إبلاغ العملاء بإخطارات متعددة من خلال الإنترنت البنكي، مثل إخطار تغيير كلمة المرور للإنترنت البنكي، واخطارات خاصة بحالة الطلبات المتعددة التي يقدمها العميل على خدمة الإنترنت البنكي HDB NET   

 

من جهة أخرى، يعد من أهم الخطوات التى اتخذها البنك مؤخرا فى مجال التحول الرقمى، هو تعاونه مع مؤسسة ماستركارد العالمية الرائدة في مجال حلول الدفع الإلكتروني بتوقيع اتفاقية شراكة طويلة الأجل تهدف إلي تقديم الدعم الفني والمادي للتطوير والتوسع في أعمال البطاقات، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحفيز استخدام المدفوعات الإلكترونية وتعزيز مفهوم الشمول المالي. 


وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، فى تصريحات سابقة، إن البنك يؤمن بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية بما يتماشى مع سياسة البنك المركزي، وهذا الأمر يتضح في حرصنا على تقديم خدمات إلكترونية مختلفة لعملائنا، متمثلا في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحفظة الإلكترونية، وتفعيل آلية كود المدفوعات السريع QR Code بالإضافة إلى انتشار شبكات ماكينات الصراف الآلي وغيرها من الخدمات المختلفة، التي يحرص البنك على تقديمها للعملاء.

 

وأضاف حسن غانم أن البنك يساعد عبر خدماته المصرفية على نشر ثقافة الدفع اللا نقدي وأهميته الشديدة كونه الوسيلة الأكثر أمانا ودقة ومرونة. 

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