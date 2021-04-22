الألفى : نعيش ذكرى حرب أكتوبر بالفعل وتتحقق كلمات الرئيس الراحل السادات..فيديو

ذكرى العاشر من رمضان

علّق اللواء محمد زكى الألفى، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، على ذكرى العاشر من رمضان، قائلاً: إن هناك كلمة للرئيس الشهيد أنور السادات أمام مجلس الشعب فى هذا التوقيت عندما قال إنه فى يوم ما سنتفاخر ونتباهى ونتذكر أولادنا وأحفادنا قصة وكفاح ومرارة الهزيمة وآمالها.



وأضاف "الألفى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصرى" المذاع عبر الفضائية، "نحن الآن نعيش هذه الذكرى بالفعل وتتحقق كل تلك الكلمات التى ألقاها الرئيس الراحل منذ حوالى 48 عامًا مضت"، موضحا أنه يجب تذكر تلك الذكرى العظيمة.



وتابع أن حرب 1963 تعد حرب مجيدة التى تمت بها السعادة فى الأرض والعرض والكرامة، لافتا إلى أنه يمكن أن يقال العديد فى تلك المناسبات السعيدة، وخاصة بجزء العاشر من رمضان، حيث إن إرادة الله وعونه كانت جميعها فى آمال الجنود.



وفى سياق آخر، عرض برنامج صباح الخير يا مصر تقريرا بعنوان ذكرى العاشر من رمضان.. انتصارات وبطولات..



فى العاشر من رمضان من كل عام تحل على المصريين ذكرى عظيمة لاسترداد الأرض يوم العزة والكرامة والذى خلد من حروف ذهبية فى دفتر انتصارات الجيش المصرى، وكان انتصار مصر فى العاشر من رمضان عبور قواتنا المسلحة من الضفة الثانية من القناة وتدير خط بارليف شعور بالغ الأثر فى نفوس الشعب المصرى.

