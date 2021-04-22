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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كواليس اختطاف وقتل نبيل الحبشي.. نجل الشهيد: 3 ملثمين هجموا على البيت وطلبوا فدية 5 ملايين جنيه.. ونطالب بعودة الجثمان لدفنه

صدى البلد

نجل نبيل الحبشي:

  • أبي يعمل في العريش منذ 1998
  • بدأ في بناء أول كنيسة في بئر العبد

 


علمنا حب الوطن وفي آخر لحظة كان يطمئن علينا أنا وأشقائي بالرغم من المحنة التي كان يتعرض لها وعكف على إنشاء كنيسة العذراء بدير العبد والتي تعد الكنيسة الوحيدة الموجودة بالمدينة وكان يحب خدمتها  بهذه الكلمات بدأ "بيتر نبيل حبشي" نجل الشهيد "نبيل حبشي" والذي أعلنت جماعة داعش الإرهابية مسئوليتها عن مقتله في مقطع فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأضاف "بيتر" خلال حديثه لموقع صدى البلد أن والده انتقل إلى مدينة بئر العبد في قرابة عام 1998 واشتغل في سوق الذهب وعمل بالتجارة واستقر هناك وفي عام 2002 انتقلت للعيش معه أنا وأشقائي بمدينة بئر العبد.

 

واستكمل "بيتر" أنه منذ هذا التاريخ ونحن نقيم إقامة كاملة ببئر العبد وبدأنا في تلقي تعليمنا هناك وعكف والدي على إقامة وإنشاء كنيسة العذراء ببئر العبد والتي تعد الوحيدة في المنطقة ووصل الأمر بوالدي أنه كان يود أن يكون من خدام الكنيسة لشدة تعلقه وحبه للكنيسة.

 

أما عن تفاصيل واقعة اختطاف والده من قبل الجماعة الإرهابية أكد "بيتر" أنه تلقى اتصالا من أحد أصدقائه يبلغه بوقوع إطلاق نار بالمنطقة التي يسكنون بها وعلى الفور توجه ليجد أن المكان هادئ وعند السؤال أكد له أحد المارة قيام ثلاثة ملثمين بالتعدي بالضرب على رجل كبير في السن وخطفه.

 

أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية علي فيديو شهيد شمال سيناء

وأشار "بيتر" إلى أنه عثر على تليفون والده بمقر الواقعة ليتأكد أن والده هو من تم اختطافه وبالفعل تلقى اتصالًا هاتفيًا من الخاطفين عقب مرور خمسة أيام، وبالتحديد يوم الخميس 12 نوفمبر الماضي، وطلبوا دفع 2 مليون جنيه جزية عن أقباط المدينة وأكدوا له أن أمامه مُهلة 48 ساعة لتجهيز المبلغ وإلا سيقطعون رأس والده ويبحثون عنه بعدها هو الآخر لقطع رأسه.


واستكمل أنه على الفور قام بإبلاغ الأجهزة الأمنية وعقب ذلك تلقى اتصالًا هاتفيًا جديدًا من الإرهابيين يوم 14 نوفمبر ولكن هذه المرة تم رفع سقف المبلغ وأكد المتصل أن "الجزية" أصبحت خمسة ملايين جنيه، مشيرا إلى أنه كان يحدث والده ويطمئن عليهم.

 

وأكد أنه علم بمقتل والده واستشهاده على يد العناصر الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عقب بث العناصر الإرهابية مقطع فيديو يُظهر قتلهم للشهيد، مؤكدا أنه فخور جدا بوالده والذي استشهد رافعا رأسه مطالبا بعودة الجثمان إليهم لدفنه مقدما الشكر إلى رجال الداخلية ولجميع الأجهزة الأمنية والتي نالت من الإرهابيين وتمكنت من تصفية 3 من العناصر التكفيرية.

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