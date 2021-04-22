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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل لمحاربة سموم الجسم.. تعرفى عليها

صدى البلد

حيل سريعه فعالة يجب اتباعها على المدى الطويل تساعد على تحسين صحتك والحفاظ على لياقتك إليك أبرزها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى 

1. التحول إلى الأطعمة العضوية 

الأطعمه العضوية غنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، ومنخفضة في المعادن السامة مثل الكادميوم ، مقارنة بالأطعمة غير العضوية. 

 2. تقليل التعرض للسموم 

يوجد عدد قليل من السموم مثل الفورمالديهايد والفوسفات في مالعديد من المنتجات المستخدمه يوميا  مثل مزيلات العرق والشموع المعطرة ومعطر الجو.

على الجانب الأخر التعرض المنتظم لهذه المنتجات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل الربو والسرطان. 

 3. التقليل من تناول منتجات اللحوم 

تعتبر منتجات اللحوم الحيوانية مصدرًا جيدًا لفيتامين ب 12 وأوميجا 3 والبروتينات التي تساعد في تكوين خلايا الدم الحمراء ونمو الجسم وغيرها الكثير. ومع ذلك ، فإن الاستهلاك المفرط لهذه المنتجات يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول. 

4. ضوء الشمس ضروري 

ضوء الشمس هو أفضل مصدر لفيتامين (د) الذي يحتاجه الجسم لبناء عظام وأسنان وعضلات أقوى ومنع مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالعظام مثل هشاشة العظام. على الرغم من ذلك، لا يأخذ الناس في الوقت الحاضر وقتًا من حياتهم المزدحمة ويقضون 10 دقائق في ضوء الشمس في الصباح ويحصلون على فوائده.

 عزز كمية فيتامين د في جسمك عن طريق إنفاق حوالي 10-15 كل يوم في ضوء الشمس الصباحي (حتى 7 صباحًا) وحافظ على لياقتك وصحتك. تجنب البقاء في الشمس بعد الساعة 10 صباحًا

5. تقليل استخدام الهواتف المحمولة

 قد يكون من الصعب عليك الانفصال تمامًا عن العالم الرقمي. لذلك ، ابدأ بخطوات صغيرة مثل فصل نفسك عن الأجهزة لبضع ساعات والتركيز على صحتك أو قراءة كتاب أو ممارسة اليوجا ، بدلاً من مشاهدة البرامج التلفزيونية بنهم. 

اطمئن على صحتك بمعرفة مؤشر كتلة الجسم.. أمراض خطيرة تجنبها قبل فوات الأوان.. و4 توابل تحميك

حيل سريعه السموم أوميجا 3 الدهنية معطر الجو الشموع المعطرة لياقتك

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