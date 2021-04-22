جولات ميدانية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والمواعيد الصيفية بالفيوم

لليوم الثاني على التوالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال جولة ليلية مكبرة، عدداً من الأحياء والقرى بمركزي الفيوم وسنورس، للتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا التزام المحال التجارية بالإجراءات الاحترازية والمواعيد الصيفية التي تم تطبيقها السبت الماضي، وذلك بحضور رئيس مركز ومدينة الفيوم، ومساعد مدير أمن الفيوم، ومدير إدارة المرافق.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، شملت تفقد الطريق الدائري وشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، وقريتي زاوية الكرادسة، وبني صالح التابعتين لمركز الفيوم، إضافة إلى قرية السيليين بمركز سنورس، موجهاً رئيس مدينة الفيوم بتفقد قرى دسيا، وتلات، والشيخ فضل.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بغلق ٨ مقاهٍ لتقديمها "الشيشة" للمواطنين بالمخالفة، وذلك بواقع 3 مقاه بقرى دسيا، وتلات، والشيخ فضل، ومقهى بالطريق الدائري، ومقهى بشارع أحمد شوقي بمدينة الفيوم، ومقهى بزاوية الكرادسة، ومقهى بقرية بنى صالح، وكافية بقرية السيليين، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى توجيهات محافظ الفيوم، لمسئولي الأمن الصناعي، والبيئة، بتنظيم حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات ذات الصلة، لفحص تراخيص وأعمال الأنشطة التجارية والإدارية بأحد العقارات بمدينة الفيوم.

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، بالمرور الدوري على المقاهي والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، مشدداً على تواجد فريق المتابعة الميدانية للتأكد من استمرارية أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة أولاً بأول.

في ذات السياق، قام الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، بجولة ميدانية تفقدية بقرى مركز اطسا، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة والاشغالات بالقرى.

شملت الجولة مدينة اطسا، وقريتي قلهانة، ومنية الحيط، ووجه نائب المحافظ بغلق ٢ مقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتقديم 'الشيشة" للمرتادين بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وكذلك غلق مطعم بمدينة اطسا، ومطعم آخر ومخبز بقرية قلهانة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما وجه بغلق ورشة نجارة بشارع أبوبكر الصديق بمدينة اطسا، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ومخالفة المواعيد الصيفية.

وكذلك تطبيق الغرامات اللازمة على عدد ٢ مقهى، ومطعمين، و٣ محلات تجارية لمخالفة المواعيد الصيفية المقررة، مشدداً على ضرورة تنفيذ حملة نظافة مكبرة لرفع القمامة بطريق معجون بمنية الحيط بمركز إطسا.

كما تفقد نائب المحافظ، مستشفى اطسا المركزى، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والحماية الشخصية للفرق الطبية، ومراجعة نسب الإشغال بالمستشفى، وكذلك نسب مخزون الأكسجين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفي سياق متصل، قام المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، بجولة تفقدية بمركز ومدينة سنورس، ووجه بغلق ٤ مقاهى بسنورس، لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، كما تم خلال الجولة رفع عدد ١٠٠ حالة إشغال طريق للمحال التجارية، وتحرير ٢٥ مخالفة لعدم ارتداء الكمامة من قبل سائقي سيارات الأجرة والركاب بمركز سنورس، كما وجه بغلق "محل حلاقة"، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء كمامات، وعدم الالتزام بالمواعيد الصيفية المقررة.

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