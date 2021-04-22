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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائبة هند رشاد: قرار تنظيم تشغيل النساء ليلا استكمال للحقوق المكتسبة للمراة

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، إن قرار محمد سعفان وزير القوى العاملة، رقم 44 لعام 2021، بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا، استكمالا لحزمة الحوافز التي حققتها المرأة والمكتسبات خلال السنوات السبعة الأخيرة، حيث ان القرار نص على أنه يجوز للنساء ـ بناء على طلبهن ـ العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن في أداء مسؤوليتهن العائلية، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل.

وأضافت رشاد، القرار يأتي في إطار توفير  مظلة رعاية وحماية اجتماعية للمرأة، وذلك بعد فترة التمكين الحقيقة التي حصلت عليها النساء خلال السنوات الأخيرة، وتابعت:" سمعنا كثيرا خلال العصور السابقة عن التمكين، ولكن لم يتعدى الأمر كونه حبر على ورق، ولكن في ظل وجود القيادة السياسية حصلت المرأة على العديد من الحقوق المكتسبة، وأصبح التمكين حقيقة على الأرض، وبالفعل تواجدت المرأة في مختلف الهيئات والمؤسسات والقطاعات".

وأشارت رشاد، إلى أن المرأة حققت نجاحات كبيرة في المناصب التي تقلدتها، واثبتت انها جديرة بالثقة والمسؤولية الكبيرة التي منحت إياها، وأن الفترة المقبلة سنشهد تواجد النساء في العديد من القطاعات المختلفة بعدما أثبتن كفاءتهن على العمل العام وتقلد المناصب المختلفة.

النائبة هند رشاد وزير القوى العاملة تشغيل النساء ليلا المراة مظلة رعاية

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