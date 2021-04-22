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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ناجي شهود : جيل حرب أكتوبر ضم جميع الشعب المصري .. فيديو

ذكري انتاصر العاشر
ذكري انتاصر العاشر من رمضان

قال اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن جيل حرب أكتوبر لم يكن قوات مسلحة ولكنه يجمع جميع الشعب المصري، سواء كان شبابًا وشيوخًا و كبارًا و مزارعين وعمالاً وفلاحين وإعلاميين، منوهًا أن القوات المسلحة لا تمثل سوي أذرع شعب مصر، حيث إن القوات المسلحة تنفذ كيفما يأمرها الشعب المصري.  

وأضاف "المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، أنه كان من الصعب تحرك القوات المسلحة إلا إذا كان كل جندي يعرف مهامه كاملة، بمنتهي الدقة والوضوح  والشفافية.

وأشار "ناجي شهود"، إلى أنه منذ بداية قناة السويس التي لها مانع مائي وله مشاكله في اقتحامه، ولكن استطاع الجيش المصري أن يقتحم قناة السويس عن طريق 12 موجة قوارب، في وقت يصل 178 دقيقة أى 3 ساعات إلا دقيقتين، مضيفا أن  كان لدي كل عسكري موقع معين ليهاجمه، فكان يجب أن بتدرب جميع العساكر على مواقع مماثلة، مكملاً أن المصريين يقومون بتنفيذ تلك المهام من خلال يمين قاموا بقسمه، في أن يقوموا بتنفيذ تلك المهام بأقل الخسائر.

وأكد  "المصريون مستقطعون من دمهم ولحمهم كل طلقة ومدفع وعربة، ومن ثم سلموها للجيش المصري حتي يقوم بتنفيذ مهامهم، فلذلك الجندي مجبر أن ينفذ مطالبهم بأقل الخساير، المصريين مش مراقبين الجنود ولكن الله عز وجل يراقب القوات المسلحة المصرية، ويري كيف تنفق وتتصرف في أمور شعبها".

وأوضح، أنه كل ما تم التخطيط له بعناية تم على أسس علمية ومعلومات صحيحة كاملة، مؤكدا أنه من الدروس المستفادة هو إدراك مصر أن الذخيرة الوحيدة التى تمتلكها في هذه الحرب هو الإنسان المصري.       

حرب اكتوبر الجندي المصري اخبار التوك شو الشعب المصري قناة السويس

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